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Сегодня, 13:12

Абрамов — о матче с «Ак Барсом»: «Жесткое начало совершенно не удивило. Мы знаем манеру игры соперника»

Алина Савинова
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Форвард ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал большое количество силовых приемов в начале пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:2).

«Соперник забросил на одну шайбу больше. Разберем ошибки, будем готовиться к следующей игре. Старались забросить в большинстве в третьем периоде, создали несколько неплохих моментов, но это хоккей. Жесткое начало совершенно не удивило. Мы знаем манеру игры соперника», — приводит «РБ Спорт» слова Абрамова.

В текущем плей-офф 24-летний форвард провел в составе ЦСКА 22 матча, в которых набрал 5 (4+1) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-abramov-zhestkoe-nachalo-sovershenno-ne-udivilo-my-znaem-maneru-igry-sopernika/
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