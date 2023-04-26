Абрамов — о матче с «Ак Барсом»: «Жесткое начало совершенно не удивило. Мы знаем манеру игры соперника»

Форвард ЦСКА Виталий Абрамов прокомментировал большое количество силовых приемов в начале пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:2).

«Соперник забросил на одну шайбу больше. Разберем ошибки, будем готовиться к следующей игре. Старались забросить в большинстве в третьем периоде, создали несколько неплохих моментов, но это хоккей. Жесткое начало совершенно не удивило. Мы знаем манеру игры соперника», — приводит «РБ Спорт» слова Абрамова.

В текущем плей-офф 24-летний форвард провел в составе ЦСКА 22 матча, в которых набрал 5 (4+1) очков.