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Сегодня, 05:58

Окулов: «Плей-офф всегда как первый раз. Так что круто выигрывать третий, четвертый, пятый раз»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал, как искать дальше мотивацию для победы после трех выигранных Кубков Гагарина.

«Знаете, в прошлом году, когда мы во второй раз выиграли Кубок, я думал: «Что? Второй? Можно чуть-чуть расслабиться!» Но когда ты снова выходишь в плей-офф и опять начинаешь бороться за трофей — это как в первый раз. Так что здесь не надо искать мотивацию. Это, знаете... Плей-офф всегда как первый раз. Так что круто выигрывать третий, четвертый, пятый раз. Я думаю, со мной согласятся, кто выигрывал. Это самые крутые ощущения в любом виде спорта», — цитируют «Известия» Окулова.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://iz.ru/1506683/aleksei-fomin/sravnenie-tcska-s-robotami-uidet-iz-pressy
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