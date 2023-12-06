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Сегодня, 15:13

«Амур» по буллитам обыграл «Адмирал» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Амур» на выезде переиграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Станислав Бочаров.

В основное время за хабаровчан отличились Сергей Лапин, Дмитрий Шевченко и Евгений Грачев.

Шайбы хозяев в активе Антона Берлева, Дмитрия Бучельникова и Никиты Аноховского.

«Амур» (39 очков) после 39 матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (30) после 37 игр замыкает турнирную таблицу «Востока».

7 декабря команды встретятся во второй раз подряд. Игра снова пройдет во Владивостоке. Начало — в 12.30 по московскому времени.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лапин — 3, 6:33 — 0:1. Берлев — 4 (бол., Горшков, Чудинов), 9:44 — 1:1. Шевченко — 9 (Панюков), 17:34 — 1:2. Бучельников — 4 (бол., Гутик, Соловьев), 44:23 — 2:2. Аноховский — 4 (Фьоре, Бучельников), 49:16 — 3:2. Грачев — 7 (Панюков), 57:33 — 3:3.

Победный буллит: Бочаров.

Вратари: С.В. Иванов — Бобков (57:23 — 57:33, 63:19).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (10+14+13+1) — 50 (10+22+14+4).

Судьи: Гамалей, Гофман.

6 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 4328 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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