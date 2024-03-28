Агент Радулова: «Мы будем отталкиваться от «Ак Барса», а дальше уже принимать решение»

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Ак Барса» Александра Радулова, прокомментировал информацию об интересе к хоккеисту со стороны «Амура».

«Мы будем отталкиваться от «Ак Барса», а дальше уже принимать решение. Лично нам на данный момент никакого предложения из «Амура» по Александру Радулову не поступало. Возможно, в клубе это обсуждают и информация правдивая. Контракт Радулова действует до 30 апреля, и все соблюдают регламент. Если бы было предложение из «Амура», мы бы обсудили его с Александром. Но пока его не было. Поедет он или нет, я не могу сказать, так как не решаю за Радулова. Это будет только его решение», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщил, что Радуловым интересуются «Автомобилист» и «Амур». Сам игрок хотел бы выступать в европейской части России, а именно в Москве или Санкт-Петербурге.