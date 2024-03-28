Агент Гусева: «Никакие цифры в 100 миллионов не озвучивались, еще ничего не просим у «Динамо»

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Динамо» Никиты Гусева, прокомментировал информацию, что хоккеист просит от клуба новый контракт с зарплатой более 100 миллионов рублей за сезон.

«Мы вообще еще ничего не просим у «Динамо», потому что не у кого просить. Во-первых, ждем назначения главного тренера на новый сезон. Во-вторых, назначения менеджмента, потому что Алексей Кудашов не ведет переговоры. У спортивного директора клуба Алексея Сопина заканчивается контракт. Поэтому никакие цифры в 100 миллионов не озвучивались», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Контракт Гусева истекает 30 апреля 2024 года. 31-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл за «Динамо» 77 матчей и набрал 99 (26+73) очков.