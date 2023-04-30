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Сегодня, 16:52

Агент Дементьев: «У ЦСКА есть большой потенциал, который он еще может раскрыть»

Алина Савинова
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

«Поздравляю ЦСКА с третьим Кубком Гагарина и вторым подряд. Руководство клуба смогло сохранить практически всех лидеров, которые побеждали в прошлом сезоне. У команды есть большой потенциал, который она еще может раскрыть и в следующем сезоне. Также к составу удалось привлечь молодых игроков, которые почувствовали вкус победы и получили неоценимый опыт. Мне импонирует, что в команде, выигрывающей Кубок Гагарина, появляется все больше и больше воспитанников своей школы. Все это вкупе дает надежду, что ЦСКА в том же духе продолжит выступать в будущем», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-u-tsska-est-bol-shoj-potentsial-kotory-j-on-eshhe-mozhet-raskry-t/
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Алексей Дементьев
Кубок Гагарина
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