Никита Квартальнов: «С Радуловым любой игрок становится сильнее»

Агент форварда «Ак Барса» Никиты Дыняка Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о потенциале своего клиента.

— Есть ли у него потенциал подняться из четвертого звена и играть условно в тройке с Радуловым?

— У каждого хоккеиста должна быть своя ниша. Он в ней сейчас и находится. Это тот игрок, которого если поставить с более мастеровитыми игроками, он не потеряется. У Дыняка хороший бросок, он умеет забивать. Если вопрос в том, сможет ли он играть с другими партнерами, я уверенно скажу: да.

— Вы играли же в том сезоне, когда к Радулову поставили Любимова и он сыграл лучший сезон в карьере?

— Да, это было при мне в ЦСКА. Ромка в тот год выстрелил сильно. Касаемо Саши Радулова... С ним и Воронков уехал в НХЛ. Радулов — это тот игрок, который сыграет с любым партнером, и любой партнер с ним становится сильнее. Это факт, и все это знают. От него такая энергетика прет, что там не побежит только мертвый.