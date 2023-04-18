Шуми Бабаев: «Генменеджер «Авангарда» Хабибулин сказал Грицюку: хочешь больших денег, меняй агента»

Шуми Бабаев, агент нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в переговорах по новому контракту игрока с клубом.

— Генменеджер «Авангарда» Хабибулин сказал Грицюку: хочешь больших денег, меняй агента, — заявил Бабаев в эфире «СЭ». — Я раньше наошибался, надавал молодым денег, а они все закончили. Поэтому эту ошибку больше не совершаю. Поэтому Грицюк потихоньку поднимается, из года в год. Грицюк готов унести такие деньги. Он должен чувствовать себя уверенно в этой лиге. Его зарплата повысится во много раз? До этого тоже повышалась.

Грицюк выступает за «Авангард» с 2020 года, в сезоне-2022/23 он набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.

Контракт 22-летнего россиянина с омским клубом действует до конца апреля 2023 года.