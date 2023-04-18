Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:22

Шуми Бабаев: «Генменеджер «Авангарда» Хабибулин сказал Грицюку: хочешь больших денег, меняй агента»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Арсений Грицюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Шуми Бабаев, агент нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в переговорах по новому контракту игрока с клубом.

— Генменеджер «Авангарда» Хабибулин сказал Грицюку: хочешь больших денег, меняй агента, — заявил Бабаев в эфире «СЭ». — Я раньше наошибался, надавал молодым денег, а они все закончили. Поэтому эту ошибку больше не совершаю. Поэтому Грицюк потихоньку поднимается, из года в год. Грицюк готов унести такие деньги. Он должен чувствовать себя уверенно в этой лиге. Его зарплата повысится во много раз? До этого тоже повышалась.

Грицюк выступает за «Авангард» с 2020 года, в сезоне-2022/23 он набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 (3+1) очка в 11 играх плей-офф.

Контракт 22-летнего россиянина с омским клубом действует до конца апреля 2023 года.

Арсений Грицюк
Хоккей
ХК Авангард
Шуми Бабаев
0
Читайте также
Флаг Азербайджана подожгли на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении
Кто станет чемпионом? Кто зажжет ярче — Панарин или Кучеров? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Епанчинцев объявил об уходе с поста главного тренера «Амура»

«Адмирал» продлил контракт на год с вратарем Хомченко