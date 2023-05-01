Агент Черных: «У Окулова есть желание остаться в ЦСКА»

Агент Александр Черных в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» прокомментировал будущее своего клиента — нападающего Константина Окулова.

— Действительно, интерес со стороны «Локомотива» есть. Но переговоры с «Локомотивом» на данный момент не велись. Во время сезона и в течение плей-офф когда были паузы между сериями, мы встречались с Костей и обсуждали будущее. Есть предложения из Северной Америки. У Окулова есть желание остаться в ЦСКА. Думаю, мы 3-4-5 мая встретимся с Костей, еще раз обсудим и будем отталкиваться от желания игрока. Он думал: Северная Америка или КХЛ. Пока склоняется к тому, чтобы остаться в КХЛ. Но вы знаете, может пройти время, появятся новые вводные, и его мнение изменится, — сказал Черных.

В прошедшем сезоне 28-летний нападающий набрал 54 (18+36) очка в 60 матчах регулярки КХЛ. В плей-офф в активе Окулова 20 (6+14) в 27 играх.

Ранее «СЭ» сообщал, что Окулов может продолжить карьеру в «Локомотиве».