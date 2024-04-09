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Сегодня, 13:23

Агент Чибисова: «Андрей готов продолжить карьеру»

Агент сообщил, что Чибисов готов продолжить карьеру
Михаил Зислис
Обозреватель
Андрей Чибисов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Трактора» Андрей Чибисов не планирует завершать карьеру. Об этом специально для «СЭ» заявил агент хоккеиста Игорь Парашкин.

«Еще в феврале Чибисов прошел несколько медицинских комиссий, получив от КХЛ полный допуск на участие в тренировках и играх, — рассказал Парашкин. — Андрей находился в расположении «Трактора», занимался вместе с командой и сейчас готов продолжать карьеру. О том, где он будет играть в следующем сезоне, пока говорить рано. Будем рассматривать все варианты».

Ранее «СЭ» сообщал, что Чибисов может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Перед этим сезоном серебряный призер Олимпиады-2022 перешел в «Трактор», но так и не сыграл за челябинцев.

Всего в КХЛ 31-летний хоккеист провел 445 матчей, набрав 182 очка (81+101).

Андрей Чибисов
КХЛ
ХК Трактор
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