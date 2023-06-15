«Ак Барс» анонсировал, что Билялетдинов продолжит руководить командой в следующем сезоне

Главный тренер Зинэтула Билялетдинов продолжит руководить «Ак Барсом» в следующем сезоне, говорится в видео, опубликованного пресс?службой казанской команды.

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в конце декабря 2022 года, вместе с ним команда заняла первое место в Восточной конференции, а потом дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в серии (3-4).

Билялетдинов завоевал с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018) и дважды выводил казанскую команду в финал (2015, 2023).