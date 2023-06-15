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Сегодня, 14:50

«Ак Барс» анонсировал, что Билялетдинов продолжит руководить командой в следующем сезоне

Виктория Кравченко
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер Зинэтула Билялетдинов продолжит руководить «Ак Барсом» в следующем сезоне, говорится в видео, опубликованного пресс?службой казанской команды.

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в конце декабря 2022 года, вместе с ним команда заняла первое место в Восточной конференции, а потом дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в серии (3-4).

Билялетдинов завоевал с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018) и дважды выводил казанскую команду в финал (2015, 2023).

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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