Защитник «Трактора» Яруллин: «Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру. Мы не должны так играть»

Защитник челябинского «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Ак Барса» (0:6).

«Хочется извиниться перед болельщиками за такую игру. Мы не должны так играть. Для нас каждое набранное очко сейчас очень важно. Элементарные вещи: нужно бросать, сталкиваться с игроками соперника, лезть на ворота, зарабатывать удаление, реализовывать большинство. У нас выбора нет, нужно выходить и цепляться. Каждая следующая игра, как последняя. Отступать некуда. Ребята у нас все амбициозные, по самолюбию это тоже бьет — никто не хочет быть на дне турнирной таблицы. Будем пытаться исправить ситуацию. Обидно перед болельщиками, которые ждут от нас красивую игру», — приводит слова Яруллина «РБ Спорт».

«Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице «Востока», набрав 54 очка за 57 матчей.