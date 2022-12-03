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Сегодня, 19:13

Александр Гуськов пожелал игрокам из МХЛ ярко проявить себя в Матче звезд КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов пожелал игрокам из МХЛ ярко проявить себя в Матче звезд КХЛ.

В звездном уик-энде за сборную дивизиона Боброва сыграет защитник новосибирских «Сибирских снайперов» Артем Жуков, за сборную дивизиона Харламова — форвард магнитогорских «Стальных лис» Роман Канцеров, за команду дивизиона Чернышева — нападающий ярославского «Локо-76» Владимир Конов, за сборную дивизиона Тарасова — форвард петербургского «СКА-1946» Иван Демидов.

«Я надеюсь, что они не затеряются на Матче звезд, потому что для их лет они достаточно опытные и поедут на такой же Матч звезд, но с элементами шоу. Я пожелаю им раскрепоститься, поскольку видно, что ребята зажаты, хотят показать свои лучшие качества, что их как раз сковывает. Поэтому думаю, что у них все будет хорошо», — сказал Гуськов ТАСС.

Матч звезд КХЛ пройдет в Челябинске 10-11 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16494339
Александр Гуськов
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