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Сегодня, 14:36

Кожевников: «Конечно, не очень правильно, что за сезон в «Спартак» приходит уже третий тренер»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что думает об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера «Спартака».

«Руководству, значит, не понравилась работа тренера. Это, конечно, не очень правильно, что за сезон уже третий тренер приходит. Неприятно, что такое происходит в «Спартаке». На команду такая чехарда с тренерами не очень хорошо действует», — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.

Также он поделился мнением об игре красно-белых при Гришине.

«Ну, начали играть в открытый хоккей. Сначала получалось, потом перестало. Пошли в атаку — тылы оголили. Но поражения-то были в одну-две шайбы. От «Торпедо» и «Автомобилиста» они только много получили. Значит, форварда свою работу плохо выполняли», — добавил бывший игрок «Спартака».

Сегодня, 5 февраля, стало известно о том, что Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию. До этого команда потерпела четыре поражения подряд в регулярном чемпионате КХЛ и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Алексей Заварухин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-nepriyatno-chto-v-spartake-tak-chasto-menyayut-trenerov/
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КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Александр Кожевников
Игорь Гришин
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