Кудашов: «Хочу поблагодарить «Торпедо» за эту серию. Она держала всех в напряжении»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал вылет своей команды из плей-офф КХЛ.

В заключительном матче серии его команда уступила «Торпедо» (1:2 ОТ) и покинула турнир.

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за эту серию. Она держала всех в напряжении. Были полные стадионы и здесь, и в Нижнем Новгороде. В овертайме были моменты, где могли сыграть получше, были моменты, где нам повезло. К концу игры было видно, что команда начинает подседать — это и стало ключевым моментом», — заявил Кудашов.

Соперник «Торпедо» по второму раунду плей-офф определится после завершения серии ЦСКА — «Северсталь» (счет в серии — 3-3).