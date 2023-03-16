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Сегодня, 22:25

Неужели судьи тащат фаворита? «Ак Барс» выиграл матч у «Адмирала» в большинстве

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Игроки «Ак Барса» радуются победе над «Адмиралом».
Фото пресс-служба «Ак Барса»
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Казанцы вышли вперед в серии.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Радулов — 5 (Галиев, Кагарлицкий), 10:02 — 1:0. Галиев — 5 (Шипачев, Войнов), 19:03 — 2:0. Шулак — 1 (бол., Криштоф), 22:34 — 2:1. Елисеев — 1 (Гутик, Червены), 29:32 — 2:2. Лямкин — 1 (бол., Петров), 47:08 — 3:2.
Вратари: Билялов — Серебряков (58:44).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 36 (14+15+7) — 37 (8+10+19).
Судьи: Гашилов, Гофман.
16 марта. Казань. «Татнефть-Арена». 8510 зрителей.
Счет в серии: 1-0

«Адмирал» преподнес сенсацию первого раунда Кубка Гагарина, выбив из борьбы за трофей грозный «Салават Юлаев». Главный тренер команды из Владивостока Леонид Тамбиев не раз признавался, что взял за эталон игру сборной Финляндии на чемпионате мира и Олимпиаде. И сам же назвал стиль игры «Адмирала» противным. Цепкая, организованная команда мало что позволяет соперникам, и в Уфе уже успели прочувствовать, что недооценивать «Адмирал» точно не стоит.

Гости начали матч в своем стиле, и опасных моментов долго не было. Испортили все «Адмиралу» удаления — после нарушений Шэна и Лисовца дальневосточники остались втроем и пропустили. Причем перед удалением Лисовца нападающий «Ак Барса» Кагарлицкий нарушил правила на Криштофе, но арбитры промолчали.

А вскоре казанцы еще раз наказали соперника за недисциплинированность в формате «5 на 3».

Казалось, что уж такое преимущество «Ак Барс» точно не упустит. Но достаточно быстро гости сами реализовали большинство, выведя на бросок своего лучшего бомбардира в регулярке Шулака.

А вскоре Даниил Гутик продавил Юдина и выдал передачу на пятак Елисееву: латвийский форвард показал, что Тамбиев не зря вернул его в состав. По ходу серии с «Салаватом» тренер убрал соотечественника в запас по игровым причинам, что было удивительно — Елисеев был одним из ключевых хоккеистов «Адмирала» в регулярке. Но для Тамбиева все равны: он посчитал, что Николай недостаточно качественно отрабатывает в обороне.

При равном счете команды почти не рисковали, но и не закрылись: моментов хватало. Очень уверенно выглядел Серебряков, подтаскивал хозяев Билялов. А исход матча, конечно, решило большинство. Хозяева реализовали численное преимущество после необязательного удаления Гареева в чужой зоне. А было ли оно?

Казанцы выиграли первый матч и подтвердили статус фаворита, но вряд ли им будет легко в оставшихся встречах. «Адмирал» выглядел ничуть не хуже в равных составах: команде Тамбиева важно убрать невынужденные удаления — втроем обороняться получается гораздо хуже.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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