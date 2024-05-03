Алексей Сопин: «В России Гусев будет играть только в «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин в эфире «СЭ» рассказал о ходе переговоров с нападающим Никитой Гусевым.

«С Никитой мы в принципе согласовали недели две назад все нюансы по контракту — и финансовую сторону, и срок действия, — сказал Сопин «СЭ». — Понятийно мы ударили по рукам. Есть определенные моменты: если проследить за его карьерой, вы увидите, что он обычно не торопится, выдерживает паузу небольшую, что на льду, что в жизни. У нас есть с ним договоренность, но бумаги не подписаны.

По поводу его стремления играть в НХЛ: наверное, многие хоккеисты мечтают там играть, не могу ничего конкретного сказать по поводу его перспектив и шансов вернуться туда. Договоренность у нас с ним такая, что в России он будет выступать только в «Динамо».

31-летний Гусев в прошлом сезоне КХЛ провел за «Динамо» 68 игр и набрал 89 (23+66) очков.

«В России Гусев будет играть только в «Динамо». Интервью спортивного директора клуба