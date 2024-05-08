Данила Юров — об отъезде в НХЛ: «Надо минимум два года на хорошем уровне провести здесь, а потом ехать туда»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эфире «СЭ» рассказал, почему решил остаться в России еще на год.

«Я как-то сразу выбрал вариант оставаться. На тот момент провел только половину хорошего сезона. Понимал, что этого мало для успешной игры за океаном. В принципе недолго размышлял, потому что даже Никита Гребенкин все равно два сезона сыграл в КХЛ. Я думаю, что надо минимум два года на хорошем уровне провести здесь, а потом ехать туда и уже там доказывать», — сказал Юров.

20-летний россиянин в 2022 году был выбран «Миннесотой» в первом раунде под общим 24-м номером.

В минувшем сезоне 20-летний Юров набрал 49 (21+28) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 9 (6+3) очков в 23 играх.