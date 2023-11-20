Американский защитник Миллер покинул словацкий «Липтовски Микулаш» и перейдет в «Ак Барс»

Словацкий клуб «Липтовски Микулаш» объявил об уходе защитника Митчелла Миллера.

В заявлении команды сообщается, что 21-летний американец принял предложение «Ак Барса» и попросил руководство отпустить его в российский клуб.

15 ноября «СЭ» сообщал о том, что казанцы подпишут контракт с Миллером.

Митчелл Миллер провел 19 матчей за «Липтовски Микулаш» и набрал 29 (6+23) очков.

В ноябре 2022 года американец подписал контракт новичка с «Бостоном», но соглашение было разорвано после того, как стало известно про его издевательства и жестокое обращение над своим одноклассником-инвалидом Айзаей Мейером-Кротерсом в 2016 году.