«Амур» сыграет с «Адмиралом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 19 ноября, в воскресенье. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Амур» — «Адмирал» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо иметь платную подписку).

Также жители Хабаровска смогут следить за игрой на телеканале «Губерния». Для жителей Владивостока будет доступна трансляция на телеканале «ОТВ Приморье».

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