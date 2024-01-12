12 января «Амур» дома в Хабаровске на «Платинум-Арена» примет омский «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Амур» — «Авангард» пройдет в Кинопоиске для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервис. Начало — в 11.45 мск. Посмотреть игру также можно будет на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Следите за ключевыми событиями встречи «Амур» — «Авангард» с помощью матч-центра «СЭ».

«Амур» тренера Андрея Мартемьянова с 50 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции после 48 игр. «Авангард» Михаила Кравеца располагается на второй строчке с 67 баллами на «Востоке» после 48 матчей.

Лучшим бомбардиром «Амура» в текущем сезоне является нападающий Егор Коршков с 29 (11+18) очками. У «Авангарда» — форвард Владимир Ткачев с 60 (16+44) очками.

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