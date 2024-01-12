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Сегодня, 09:38

Плющев рассказал, сможет ли Хабибулин соответствовать уровню КХЛ в 50 лет

Виктория Кравченко
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Российский тренер Владимир Плющев, возглавлявший национальную сборную страны и клубы КХЛ, считает, что 50-летний голкипер Николай Хабибулин сможет, несмотря на возраст, провести отдельные матчи на требуемом в КХЛ уровне.

«Ответственные люди готовились и, наверное, понимают, на какой шаг они идут и что за этим может быть. Поэтому гадать, предугадывать... Конечно, я не думаю, что длинный чемпионат он может отыграть один, безо всяких замен и чего-то подобного. Но отдельные игры, наверное, провести может. Но тут надо еще посмотреть», — цитирует Плющева «Газета. Ru».

Хабибулин является одним из самых титулованных российских голкиперов. Он является олимпийским чемпионом Альбервиля-1992 и бронзовым призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/12/22095037.shtml
Николай Хабибулин
Владимир Плющев
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