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Сегодня, 13:38

«Амур» объявил об уходе Капустина и Никонцева

Виктория Кравченко
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«Амур» покинули нападающие Кирилл Капустин и Анатолий Никонцев, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. У игроков истекли контракты с клубом.

31-летний Капустин в этом сезоне провел 61 матч, набрал 17 (10+7) очков. Для форварда минувший сезон был вторым в «Амуре».

33-летний Никонцев в прошедшем сезоне провел 31 матч, где набрав 4 (2+2) очка.

«Амур» завершил регулярный сезон на 8-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах (2-4).

Анатолий Никонцев
Кирилл Капустин
КХЛ
ХК Амур
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