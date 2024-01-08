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Сегодня, 12:15

Три очка Коршкова принесли «Амуру» победу над «Сибирью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Егор Коршков.
Фото ХК «Амур»
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«Амур» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.

Три очка набрал форвард хозяев Егор Коршков, записавший на свой счет гол и две результативные передачи. Еще по одной шайбе забросили Станислав Бочаров, Евгений Грачев и Кирилл Слепец.

«Амур» (50 очков) после 47 матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (51) после 49 игр идет на одну строчку выше на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Бочаров — 9 (Коршков), 14:21 — 1:0. Коршков — 11 (бол., Бочаров), 32:20 — 2:0. Грачев — 10 (бол., Коршков, Мищенко), 39:44 — 3:0. Слепец — 4 (п. в., Грачев, Балдаев), 56:14 — 4:0.

Вратари: Бобков — Красоткин (54:58 — 56:14).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (8+14+6) — 25 (2+16+7).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

8 января. Хабаровск. «Платинум-Арена».

Источник: Таблица КХЛ
Егор Коршков
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
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