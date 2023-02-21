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Сегодня, 11:40

Андрей Разин — о сезоне «Северстали»: «Мы вылезли из задницы»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Андрей Разин и хоккеисты «Северстали».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в интервью «СЭ» поделился мнением о ходе нынешнего сезона. Череповчане гарантировали себе выход в плей-офф.

— Сезон очень сложный, — сказал Разин «СЭ». — Задачу выполнили. Я говорил, что мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли. Последние результаты показывают, что мы очень хорошая команда. Пришлось непросто, потому что ушли четыре человека из первых двух пятерок: Няттинен, Стенквист, Кодола и Хохлов. По большому счету мы их не заменили, на эти места пришли молодые ребята. Им нужно было время, чтобы адаптироваться, к концу сезона это получилось. Абросимов, Гераськин, Денисов вышли на новый уровень.

«Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 71 очком в 65 матчах.

Андрей Разин с&nbsp;игроками. «Сезон сложный, пару раз чуть кондратий не хватил». Интервью главного тренера «Северстали»

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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