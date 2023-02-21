Андрей Разин — о сезоне «Северстали»: «Мы вылезли из задницы»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в интервью «СЭ» поделился мнением о ходе нынешнего сезона. Череповчане гарантировали себе выход в плей-офф.

— Сезон очень сложный, — сказал Разин «СЭ». — Задачу выполнили. Я говорил, что мужской коллектив способен вылезти из задницы, и мы вылезли. Последние результаты показывают, что мы очень хорошая команда. Пришлось непросто, потому что ушли четыре человека из первых двух пятерок: Няттинен, Стенквист, Кодола и Хохлов. По большому счету мы их не заменили, на эти места пришли молодые ребята. Им нужно было время, чтобы адаптироваться, к концу сезона это получилось. Абросимов, Гераськин, Денисов вышли на новый уровень.

«Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 71 очком в 65 матчах.