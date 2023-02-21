Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:55

Андрей Разин: «У меня заканчивается контракт с «Северсталью». Предложение от клуба есть»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Андрей Разин и хоккеисты «Северстали».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о ситуации со своим контрактом.

— У вас контракт заканчивается?

— Да.

— Будете продлевать?

— Я не буду эту тему обсуждать. Предложение есть, скажем так. Сейчас нужно сосредоточиться на плей-офф. Сезон был очень сложный, пару раз чуть кондратий не хватил. Были моменты, в которых можно было опустить руки и не биться. Мы бились, боролись, вышли на уровень, который показывали в прошлые сезона. Конечно, от нас ждали прогресса, но если посмотреть на вещи реально, а у нас самый молодой состав, мы вышли из ситуации с достоинством.

«Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 71 очком в 65 матчах. Череповчане обеспечили себе выход в плей-офф.

Андрей Разин с&nbsp;игроками. «Сезон сложный, пару раз чуть кондратий не хватил». Интервью главного тренера «Северстали»

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
0
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Разин — о сезоне «Северстали»: «Мы вылезли из задницы»

Андрей Разин: «Я открывал Telegram-канал, чтобы отвечать «доброжелателям»