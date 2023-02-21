Андрей Разин: «У меня заканчивается контракт с «Северсталью». Предложение от клуба есть»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал о ситуации со своим контрактом.

— У вас контракт заканчивается?

— Да.

— Будете продлевать?

— Я не буду эту тему обсуждать. Предложение есть, скажем так. Сейчас нужно сосредоточиться на плей-офф. Сезон был очень сложный, пару раз чуть кондратий не хватил. Были моменты, в которых можно было опустить руки и не биться. Мы бились, боролись, вышли на уровень, который показывали в прошлые сезона. Конечно, от нас ждали прогресса, но если посмотреть на вещи реально, а у нас самый молодой состав, мы вышли из ситуации с достоинством.

«Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 71 очком в 65 матчах. Череповчане обеспечили себе выход в плей-офф.