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КХЛ

Сегодня, 02:04

Антипин о победе над «Трактором»: «Мы хорошо действовали, хорошая командная работа»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (6:4).

— Мы хорошо действовали, хорошая командная работа — что в обороне, что в атаке, — приводит слова Антипина официальный сайт клуба. — Наконец-то прострелило нас, забили шесть голов. Очень нужная победа.

— Первая ваша шайба за «Салават Юлаев». Какие впечатления от гола?

— Впечатления хорошие, наконец-то забил гол, команда выиграла. Конечно, хочется забивать голы. Наконец-то это получилось.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции (45 очков), «Трактор» остался на 10-й строчке на Востоке (33).

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-antipin-khoroshaya-komandnaya-rabota-chto-v-oborone-chto-v-atake-ochen-nuzhnaya-pobeda/
Виктор Антипин
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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