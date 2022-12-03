Антипин о победе над «Трактором»: «Мы хорошо действовали, хорошая командная работа»

Защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (6:4).

— Мы хорошо действовали, хорошая командная работа — что в обороне, что в атаке, — приводит слова Антипина официальный сайт клуба. — Наконец-то прострелило нас, забили шесть голов. Очень нужная победа.

— Первая ваша шайба за «Салават Юлаев». Какие впечатления от гола?

— Впечатления хорошие, наконец-то забил гол, команда выиграла. Конечно, хочется забивать голы. Наконец-то это получилось.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции (45 очков), «Трактор» остался на 10-й строчке на Востоке (33).