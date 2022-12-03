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Сегодня, 02:28

Ежов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» над «Трактором»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал победу команды над «Трактором» (6:4).

— Играли очень хорошо, бились в обороне, поэтому добились уверенной победы, забили шесть голов, — приводит слова Ежова официальный сайт клуба. — Очень важные два очка для нас. Конечно, четыре пропущенных гола много, хотелось бы меньше. Самое главное — победа. Все улыбаются, все довольны, поэтому я тоже доволен.

— Как физически себя чувствовали после небольшой паузы?

— Ребята зарядились, работали. Не просто отдыхали, а готовились, поэтому были голодные, готовые. Счет показал — шесть забитых голов.

— Насколько важно было прервать неудачную серию? Тем более сейчас предстоит непростой выезд.

— Да, немного неудача была с победами, но все-таки мы играли в хороший хоккей, каждую игру бились, создавали шанс на победу, просто немного не везло. Надо было проломить это, очень рад за ребят.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции (45 очков), «Трактор» остался на 10-й строчке на Востоке (33).

Источник: https://hcsalavat.ru/news/ilya-ezhov-igrali-ochen-khorosho-bilis-v-oborone-poetomu-dobilis-uverennoy-pobedy/
Илья Ежов
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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Антипин о победе над «Трактором»: «Мы хорошо действовали, хорошая командная работа»