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21 марта, 03:22

Малышев: «Чем больше «Динамо» будет забивать, тем меньше у «Трактора» будет уверенности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Антон Малышев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Челябинская команда ведет в серии — 3-0.

«Не получилось забить больше, чем «Трактор». Все дело в нас. Много бросаем, надо только реализовывать свои моменты. К сожалению, это нам дается очень тяжело. И в обороне нужно играть строже, чтобы побеждать. Как лишить соперника преимущества? Забивать голы. Чем больше мы будем забивать, тем меньше у «Трактора» будет уверенности. Таким образом мы сломаем психологию соперника.

В следующем матче должны строже сыграть в обороне, забить на один гол больше, чем «Трактор», и из-за этого победить. Будем отталкиваться от следующего матча. Надо сначала его выиграть, чтобы двигаться дальше. Сейчас пока не ставим никаких целей. Все в наших руках, самое важное — следующая игра», — цитирует «РБ Спорт» Малышева.

Четвертый матч серии «Динамо» — «Трактор» пройдет 22 марта в Челябинске и начнется в 17.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-dinamo-maly-shev-esli-budem-bol-she-zabivat-to-slomaem-psihologiyu-traktora/
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