Сегодня, 12:15
«Авангард» и «Барыс» в субботу, 9 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «G-Drive Арене», начало — в 14.00 по московскому времени.
Зрители смогут посмотреть матч в Новосибирске на платном телеканале «КХЛ ТВ». Начало трансляции — в 13.45 по московскому времени.
Прямой эфир матча «Авангард» — «Барыс» будет доступен на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 13.45. Формальные события матча «Авангард» — «Барыс» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Жители Омска смогут посмотреть матч в прямом эфире телеканала «12». Прямой эфир начнется в 16.45 по омскому времени. В Казахстане матч «Авангард» — «Барыс» можно будет посмотреть на телеканале Qazport. Начало эфира — в 16:50 по астанинскому времени.
«Авангард» располагается на 6-й строчке в таблице Восточной конференции. Команда из Омска набрала 4 очка.
«Барыс» пока не одержал ни одной победы в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Команда из Казахстана уступила «Салавату Юлаеву» в основное время со счетом 2:3 и проиграла дважды «Сибири» в овертайме и в серии послематчевых бросков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|9.09
|13:00
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Динамо – Сочи
|- : -
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|- : -
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -