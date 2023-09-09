«Авангард» и «Барыс» в субботу, 9 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «G-Drive Арене», начало — в 14.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч в Новосибирске на платном телеканале «КХЛ ТВ». Начало трансляции — в 13.45 по московскому времени.

Прямой эфир матча «Авангард» — «Барыс» будет доступен на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 13.45. Формальные события матча «Авангард» — «Барыс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Омска смогут посмотреть матч в прямом эфире телеканала «12». Прямой эфир начнется в 16.45 по омскому времени. В Казахстане матч «Авангард» — «Барыс» можно будет посмотреть на телеканале Qazport. Начало эфира — в 16:50 по астанинскому времени.

«Авангард» располагается на 6-й строчке в таблице Восточной конференции. Команда из Омска набрала 4 очка.

«Барыс» пока не одержал ни одной победы в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Команда из Казахстана уступила «Салавату Юлаеву» в основное время со счетом 2:3 и проиграла дважды «Сибири» в овертайме и в серии послематчевых бросков.