«Авангард» проиграл «Куньлуню» и потерпел первое поражение на новой домашней арене

Сегодня, 16:18
«Авангард» потерпел первое поражение на новой домашней арене. Омичи всухую проиграли «Куньлуню» со счетом 0:4.
По ходу встречи «ястребы» сменили вратаря, но это не помогло встряхнуть команду.
«Авангард» имеет в активе 18 очков и остается на восьмом месте в Восточной конференции.
«Куньлунь» набрал 15 очков и поднялся на девятую строчку на Западе.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Йип — 5 (Поллок, Фрэм), 24:20 — 0:1. Броссо — 2 (Фу), 44:50 — 0:2. Фу — 5 (Броссо, Вуд), 53:23 — 0:3. Уэрек — 3 (Фу), 58:10 — 0:4.
Вратари: Демченко (Мишуров, 53:23) — Джурасик.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (14+11+8) — 24 (4+8+12).
Судьи: Васильев, Ромасько.
9 октября. Омск. G-Drive Арена.