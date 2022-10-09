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Сегодня, 16:18

«Авангард» проиграл «Куньлуню» и потерпел первое поражение на новой домашней арене

Иван Шитик
Корреспондент

«Авангард» потерпел первое поражение на новой домашней арене. Омичи всухую проиграли «Куньлуню» со счетом 0:4.

По ходу встречи «ястребы» сменили вратаря, но это не помогло встряхнуть команду.

«Авангард» имеет в активе 18 очков и остается на восьмом месте в Восточной конференции.

«Куньлунь» набрал 15 очков и поднялся на девятую строчку на Западе.

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«Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Йип — 5 (Поллок, Фрэм), 24:20 — 0:1. Броссо — 2 (Фу), 44:50 — 0:2. Фу — 5 (Броссо, Вуд), 53:23 — 0:3. Уэрек — 3 (Фу), 58:10 — 0:4.

Вратари: Демченко (Мишуров, 53:23) — Джурасик.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (14+11+8) — 24 (4+8+12).

Судьи: Васильев, Ромасько.

9 октября. Омск. G-Drive Арена.

ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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