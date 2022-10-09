Нападающий «Амура» Комаров дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Амура» Виктор Комаров дисквалифицирован на один матч, сообщает сайт КХЛ.

Игрок хабаровского клуба был удален до конца игры с «Локомотивом» (1:3). В первом периоде он нанес удар в голову форварду ярославцев Георгию Иванову.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Амура» Виктора Комарова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте.