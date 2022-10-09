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КХЛ

Сегодня, 16:23

Нападающий «Амура» Комаров дисквалифицирован на один матч

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Амура» Виктор Комаров дисквалифицирован на один матч, сообщает сайт КХЛ.

Игрок хабаровского клуба был удален до конца игры с «Локомотивом» (1:3). В первом периоде он нанес удар в голову форварду ярославцев Георгию Иванову.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Амура» Виктора Комарова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/09/503582.html
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
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