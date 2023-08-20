«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче Кубка Блинова

Сегодня, 16:17
«Локомотив» оказался сильнее «Авангарда» в матче предсезонного турнира Кубок Блинова — 5:1.
У ярославского клуба забили Александр Елесин, Мартин Гернат, Даниил Тесанов, Сергей Андронов и Максим Березкин. За омичей голом отметился Иван Игумнов.
«Локомотив» следующий матч проведет 21 августа против «Барыса», а «Авангард» в этот же день сыграет с «Нефтехимиком».
Хоккей
Товарищеский матч. Кубок Блинова
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Голы: Елесин — 2 (Тесанов, Лихачев), 3:50 — 0:1. Гернат — 2 (бол., Березкин, Шалунов), 6:15 — 0:2. Тесанов — 1 (Черепанов), 15:46 — 0:3. Андронов — 1 (Рафиков), 23:07 — 0:4. Игумнов — 1 (Телегин, Панюков), 33:12 — 1:4. Березкин — 1 (п.в., Иванов), 59:59 — 1:5.
Вратари: Демченко (57:23 — 59:59) — Бочаров.
Штраф: 4 — 14.
Броски: 27 (5+8+14) — 23 (7+7+9).
Судьи: Спирин, Фатеев.
20 августа. Омск. G-Drive Арена.
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