«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче Кубка Блинова

«Локомотив» оказался сильнее «Авангарда» в матче предсезонного турнира Кубок Блинова — 5:1.

У ярославского клуба забили Александр Елесин, Мартин Гернат, Даниил Тесанов, Сергей Андронов и Максим Березкин. За омичей голом отметился Иван Игумнов.

«Локомотив» следующий матч проведет 21 августа против «Барыса», а «Авангард» в этот же день сыграет с «Нефтехимиком».

Хоккей

Товарищеский матч. Кубок Блинова

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Елесин — 2 (Тесанов, Лихачев), 3:50 — 0:1. Гернат — 2 (бол., Березкин, Шалунов), 6:15 — 0:2. Тесанов — 1 (Черепанов), 15:46 — 0:3. Андронов — 1 (Рафиков), 23:07 — 0:4. Игумнов — 1 (Телегин, Панюков), 33:12 — 1:4. Березкин — 1 (п.в., Иванов), 59:59 — 1:5.

Вратари: Демченко (57:23 — 59:59) — Бочаров.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 27 (5+8+14) — 23 (7+7+9).

Судьи: Спирин, Фатеев.

20 августа. Омск. G-Drive Арена.