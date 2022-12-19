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Сегодня, 14:12

«Авангард» обменял форварда Брюквина в ЦСКА на защитника Киселевича

Анна Горшкова
Корреспондент
Богдан Киселевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Авангард» обменял нападающего Владимира Брюквина в ЦСКА на защитника Богдана Киселевича, сообщает пресс-служба омского клуба.

Контракт Киселевича рассчитан до конца сезона-2023/24. В «Авангарде» он будет выступать под номером 53.

В текущем сезоне 32-летний защитник провел за армейцев 22 матча, в которых отметился 5 результативными передачами при показателе полезности «+9».

27-летний Брюквин является воспитанником московского хоккея, выпускником школы «Динамо». В КХЛ он выступал не только за бело-голубых, но и за «Авангард». Всего в лиге он провел 434 матча, набрав 119 (78+41) очков при показателе полезности «+35».

Источник: https://t.me/omskiyavangard/11194
Богдан Киселевич
Владимир Брюквин
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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