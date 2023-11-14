«Авангард» и «Северсталь» во вторник, 14 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омск. Начало — 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Авангард» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» набрал 39 очков и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Северстали» 30 баллов, команда находится на 8-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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