7 октября «Авангард» на своем льду в Омске проведет матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Трактором». Игра пройдет на «G-Drive Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Авангард» — «Трактор» покажут на канале KHL Prime по подписке. Начало прямого эфира — в 13.45. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями матча «Авангард» — «Трактор» можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

Омичи с 16 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Челябинска располагается на седьмой строчке с 16 очками на Востоке.

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