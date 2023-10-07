Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса»

«Барыс» объявил об уходе Андрея Скабелки с поста главного тренера команды.

Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.

«Барыс» благодарит Андрея Владимировича за вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба. Информация об изменениях в тренерских штабах команд из системы клуба будет опубликована позднее.

Скабелка возглавлял «Барыс» с 2022 года. Также белорусский специалист уже руководил командой с 2018 по 2020 года.

В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ клуб из Астаны занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 15 матчах.