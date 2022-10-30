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Сегодня, 16:43

«Автомобилист» дома проиграл «Адмиралу»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Автомобилист» дома проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.

В составе победителей голами отметились нападающие Александр Шевченко и Николай Елисеев.

У «Авто» единственная шайба на счету форварда Брукса Мэйсека.

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: А.А. Шевченко — 1 (Емец, Уильямс), 11:34 — 0:1. Мэйсек — 13 (бол.), 26:16 — 1:1. Елисеев — 5 (бол., Криштоф, Шулак), 34:26 — 1:2.

Вратари: Маттссон (57:48) — Лазушин.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 40 (8+11+21) — 16 (10+4+2).

Судьи: Васильев, Юдаков.

30 октября. Екатеринбург. Уралец. 5500 зрителей.

ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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