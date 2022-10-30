Сегодня, 16:43
«Автомобилист» дома проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.
В составе победителей голами отметились нападающие Александр Шевченко и Николай Елисеев.
У «Авто» единственная шайба на счету форварда Брукса Мэйсека.
«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: А.А. Шевченко — 1 (Емец, Уильямс), 11:34 — 0:1. Мэйсек — 13 (бол.), 26:16 — 1:1. Елисеев — 5 (бол., Криштоф, Шулак), 34:26 — 1:2.
Вратари: Маттссон (57:48) — Лазушин.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 40 (8+11+21) — 16 (10+4+2).
Судьи: Васильев, Юдаков.
30 октября. Екатеринбург. Уралец. 5500 зрителей.