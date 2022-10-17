«Автомобилист» дома обыграл «Амур»

«Автомобилист» обыграл «Амур» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

За команду из Екатеринбурга забросанными шайбами отметились Павел Воронков, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Анатолий Голышев.

В составе клуба из Хабаровска шайбы забросили Сергей Терещенко и Иван Николишин.

«Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (29 очков), «Амур» расположился на последней позиции (13 очков).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Воронков — 1 (Романцев, Неучев), 28:34 — 1:0. Мэйсек — 11 (бол., Голышев, Белоусов), 31:44 — 2:0. Терещенко — 1 (Аляев, Дубакин), 32:20 — 2:1. Да Коста — 6, 34:01 — 3:1. Николишин — 5 (бол., Перескоков, Лихачев), 45:44 — 3:2. Голышев — 9 (п.в., Ли, Куликов), 59:46 — 4:2.

Вратари: Маттссон — Аликин (58:42 — 59:46).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (16+17+3) — 28 (13+4+11).

Судьи: Акузовский, Бирин.

17 октября. Екатеринбург. Уралец. 3797 зрителей