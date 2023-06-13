«Автомобилист» подписал двухлетний контракт с нападающим Бледновым

«Автомобилист» сохранил в своей клубной системе нападающего Никиту Бледнова.

Как сообщает пресс-служба, 19-летний форвард заключил новый контракт с клубом. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2025 года.

В системе «Автомобилиста» Бледнов выступает начиная с сезона-2020/21. За это время нападающий провел 96 матчей в МХЛ за «Авто», в которых набрал 73 (26+47) очка. В минувшем сезоне Бледнов стал лучшим бомбардиром молодежной команды, набрав 49 (15+34) очков в 46 играх.

Также в активе Никиты 7 матчей в КХЛ за «Автомобилист» и 33 поединка в ВХЛ за «Горняк-УГМК».