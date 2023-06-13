Защитник Шепелев подписал контракт с «Трактором» на один год

Защитник Александр Шепелев продолжит играть за «Трактор».

Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон игрок начал в «Челмете», но постепенно завоевал доверие Анвара Гатиятулина и сумел закрепиться в «Тракторе». В составе черно-белых Шепелев провел 32 матча, забросил 2 шайбы и 5 раз ассистировал партнерам.

«Новый односторонний контракт Шепелев заслужил своей игрой в прошлом сезоне, когда по ходу чемпионата он был поднят из «Челмета» в «Трактор» и доказал свое право на нахождение в основном составе. У Шепелева есть потенциал, он может еще добавить в игре на обеих сторонах площадки и сделать команду сильнее», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.