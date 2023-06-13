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КХЛ

Сегодня, 13:08

Защитник Шепелев подписал контракт с «Трактором» на один год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Александр Шепелев продолжит играть за «Трактор».

Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон игрок начал в «Челмете», но постепенно завоевал доверие Анвара Гатиятулина и сумел закрепиться в «Тракторе». В составе черно-белых Шепелев провел 32 матча, забросил 2 шайбы и 5 раз ассистировал партнерам.

«Новый односторонний контракт Шепелев заслужил своей игрой в прошлом сезоне, когда по ходу чемпионата он был поднят из «Челмета» в «Трактор» и доказал свое право на нахождение в основном составе. У Шепелева есть потенциал, он может еще добавить в игре на обеих сторонах площадки и сделать команду сильнее», — сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Источник: https://t.me/za_TRAKTOR/13189
КХЛ
ХК Трактор
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