Дубль Голышева принес «Автомобилисту» победу над «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 19:06
«Автомобилист» дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Дубль за хозяев оформил Анатолий Голышев. Единственную шайбу уфимцев забросил Сергей Шмелев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Голышев — 1 (бол.), 8:39 — 1:0. Шмелев — 1 (бол., Шаров), 26:36 — 1:1. Голышев — 2 (Да Коста, Широков), 43:44 — 2:1.
Вратари: Аликин — Самонов (57:59 — 59:38).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 31 (13+9+9) — 25 (6+11+8).
Судьи: Морозов, Раводин.
4 сентября. Екатеринбург. «Уралец».
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