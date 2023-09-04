Сегодня, 08:15
16.30 (мск) «Барыс» — «Сибирь»
17.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
18.00 «Лада» — СКА
19.00 «Витязь» — «Динамо» Минск
19.30 «Ак Барс» — «Трактор»
19.30 «Динамо» (Москва) — «Амур»
19.30 «Спартак» — «Северсталь»
19.30 «Куньлунь» — «Сочи»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -