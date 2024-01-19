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Сегодня, 19:07

«Северсталь» победила «Автомобилист» и одержала седьмую победу подряд

Алина Савинова
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«Северсталь» на выезде всухую обыграла «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

За череповецкую команду голы забили Егор Степанов, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев. Кристиан Ярош отметился двумя результативными передачами в этой встрече.

«Северсталь» одержала седьмую победу подряд в КХЛ. Команда с 61 очком после 52 матчей располагается на шестой строчке в таблице Западной конференции. У «Автомобилиста» 66 очков в 55 играх и четвертое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Степанов — 9 (Ярош, Самойлов), 21:18 — 0:1. Пилипенко — 26 (Седов, Аймурзин), 24:28 — 0:2. Коростелев — 19 (бол., Ярош, Грудинин), 59:34 — 0:3.

Вратари: Аликин (56:57 — 57:45, 59:19) — Самойлов.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 27 (10+5+12) — 26 (10+8+8).

Судьи: Гофман, Сергеев.

19 января. Екатеринбург. Уралец.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
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