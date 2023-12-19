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Сегодня, 19:21

«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста» и обошел его в таблице «Востока»

Виктория Кравченко
Игроки ХК «Трактор».
Фото ХК «Трактор»
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«Автомобилист» дома проиграл «Трактору» в овертайме в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

У хозяев отличились Сергей Широков и Ник Эберт. На счету Стефана Да Косты две результативные передачи.

У победителей шайбы забросили Виталий Кравцов и Максим Шабанов, на счету которого также результативный пас. Антон Бурдасов забил гол в овертайме.

После этого матча «Трактор» поднялся на 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков и опередив «Автомобилист» (46 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Широков — 4 (бол., Волк, Да Коста), 22:53 — 1:0. Кравцов — 10 (бол., Яруллин, Дер-Аргучинцев), 36:49 — 1:1. Эберт — 3 (бол., Да Коста), 51:11 — 2:1. Шабанов — 16 (мен.), 58:06 — 2:2. Бурдасов — 10 (бол., Шабанов, Дер-Аргучинцев), 62:21 — 2:3.

Вратари: Аликин — Фукале.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (12+8+9+0) — 40 (12+14+12+2).

Судьи: Васильев, Оленин.

19 декабря. Екатеринбург. Уралец. 5320 зрителей.

Источник: Турнирная таблица КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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