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Сегодня, 19:21

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

Победу уфимцам принесли шайбы Павла Коледова, Евгения Тимкина, Николаса Мелоша, Егора Сучкова и Николая Кулемина.

За «Барыс» отличились Понтус Оберг, Энтони Камара, Аркадий Шестаков и Евгений Рымарев.

«Салават Юлаев» (52 очка) после 40 матчей поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (31) после 41 игры продолжает замыкать таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

Голы: Оберг — 15 (Старченко), 8:15 — 0:1. Коледов — 4 (Хафизуллин, Сучков), 10:29 — 1:1. Камара — 6 (Лабейт), 11:46 — 1:2. Тимкин — 2 (Кулемин, Ефремов), 14:02 — 2:2. Мелош — 2 (бол., Шмелев, Шаров), 23:03 — 3:2. Сучков — 6 (Шмелев, Шаров), 26:42 — 4:2. Шестаков — 7 (Оберг, Ножье), 44:33 — 4:3. Рымарев — 3 (бол., Шестаков, Скленичка), 54:56 — 4:4. Кулемин — 7 (Хмелевский, Бирюков), 57:22 — 5:4.

Вратари: Ежов — Паскуале (58:40).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 19 (9+8+2) — 32 (12+8+12).

Судьи: Акузовский, Спирин.

19 декабря. Уфа. Уфа-Арена. 6834 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
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