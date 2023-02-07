Бабаев: «При снижении лимита на легионеров для российских клубов «Барысу» будет чуть легче искать иностранцев»

Хоккейный агент Шуми Бабаев поделился мнением о легионерах «Барыса».

«Я не буду призывать менять менеджеров или скаутов, в клубе и без меня разберутся с этими вопросами. Понятно, что вопрос подбора легионеров специфичен и в нем слишком много зависит от стечения обстоятельств, поэтому попасть в точку удается не всегда. Могу лишь сказать, что иностранцев с прицелом на следующий сезон нужно искать уже вчера. При этом нет никаких гарантий, что тот, кого ты ведешь, в итоге доедет до команды, даже если существовали предварительные договоренности. И причин для отказа в последний момент может быть множество. Так что работа с легионерами очень непростая, но ее нужно вести — долго, упорно, кропотливо и с терпением. Понятно, что при снижении лимита на легионеров для российских клубов КХЛ, «Барысу» будет чуть легче искать иностранцев. И он просто обязан провести хорошую работу», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

На данный момент «Барыс» с 59 очками занимает десятое место в Восточной конференции, отставая от восьмой строчки на 4 очка.