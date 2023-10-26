Барберио назвал Череповец классным, удобным и безопасным городом

Защитник «Северстали» Марк Барберио рассказал о жизни в Череповце.

«Это маленький, довольно-таки промышленный город. Тем не менее, он классный и удобный, со всем необходимым для жизни, и безопасный. Я хотел бы сказать большое спасибо моему партнеру Адаму Лишке, который меня познакомил с городом, показал несколько ресторанов, где готовят вкусные стейки. Также хочу отметить фанатов, которые не только здорово поддерживают команду, но и очень приветливы ко мне и к моей жене. Череповец отличается от Минска и Казани, поскольку это более промышленный город. Здесь очень приветливые и дружелюбные люди. Партнеры говорят, что здесь зимой очень красиво, когда выпадает снег — классная природа, можно выбраться в лес и насладиться моментом», — приводит слова Бпрберио Metaratings.ru.

«Северсталь» занимает девятую строчку в Западной конфернции, набрав 20 очков в 20 матчах.