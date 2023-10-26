Козлов считает, что матч с «Авангардом» получился зрелищным

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хороший получился матч, зрелищный, отличные скорости, голевые моменты в обе стороны. «Авангард» был более удачлив, забив на один гол больше, чем мы. Я доволен игрой «Салавата» на протяжении всего матча. У нас был четвертый матч с переездами, мы много сил отдали, но ребята терпели, здорово двигались — это только в плюс нам. Я вижу желание и старание ребят, никто не сдался и верил в систему до конца. Претензий к команде вообще нет, все было четко», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

В турнирной таблице «Востока» команды набрали по 27 очков. «Авангард» занимает 6-е место, а уфимцы (5-е место) опережают омичей по дополнительным показателям.