Барулин считает Набокова главным претендентом на приз «Лучшему вратарю» КХЛ

Голкипер шведского «Буроса» Константин Барулин поделился мнением о том, кто станет лучшим вратарем КХЛ.

«Оба вратаря, которые играли в финале Кубка Гагарина, достойны этого звания. Думаю, главным претендентом будет Илья Набоков из «Металлурга», потому что он выиграл Кубок. Еще отмечу Фукале. Потеряв его, «Трактору» было тяжело в полуфинале. Вполне возможно, что с ним челябинцы могли дойти и до финала. Фукале в плей-офф выглядел очень хорошо. Наверное, больше 50 процентов его заслуга, что «Трактор» так далеко прошел. Жалко, что он получил травму и не смог выступить в полуфинале», — приводит слова Барулина Legalbet.

В тройку претендентов на приз «Лучшего вратаря» по итогам сезона-2023/2024 вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).