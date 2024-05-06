Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 07:26

Барулин считает Набокова главным претендентом на приз «Лучшему вратарю» КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер шведского «Буроса» Константин Барулин поделился мнением о том, кто станет лучшим вратарем КХЛ.

«Оба вратаря, которые играли в финале Кубка Гагарина, достойны этого звания. Думаю, главным претендентом будет Илья Набоков из «Металлурга», потому что он выиграл Кубок. Еще отмечу Фукале. Потеряв его, «Трактору» было тяжело в полуфинале. Вполне возможно, что с ним челябинцы могли дойти и до финала. Фукале в плей-офф выглядел очень хорошо. Наверное, больше 50 процентов его заслуга, что «Трактор» так далеко прошел. Жалко, что он получил травму и не смог выступить в полуфинале», — приводит слова Барулина Legalbet.

В тройку претендентов на приз «Лучшего вратаря» по итогам сезона-2023/2024 вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

Источник: https://legalbet.ru/news/luchshij-vratar-khl-v-sezone-20102011-nazval-glavnogo/
Константин Барулин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Зак Фукале
Илья Набоков
1
0
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Певица Тейлор Свифт встречается со звездой НФЛ Трэвисом Келси
ФСБ опубликовала признания адъютанта Гитлера о решающем вкладе СССР в разгром нацизма
Чернов говорит об украденном пенальти, Зарема недовольна Угальде, а Тео попрощался с мечтами о медалях. Что произошло после матча «Пари НН» - «Спартак»
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Си Цзиньпин заявил о намерении совместно с Францией искать решение украинского кризиса
Популярное видео
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Московское «Динамо» представило тренерский штаб на сезон-2024/25